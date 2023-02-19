Bayburt’ta koyunların kuzulamaya başlamasıyla ağıllarda tatlı bir telaş yaşanıyor

Bayburt’ta ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ projesiyle küçükbaş hayvan sayısında her geçen yıl artış yaşanırken bugünler de koyunların kuzulamaya başlamasıyla ağıllarda tatlı bir telaş yaşanmaya başlandı.

Bayburt’ta koyunların kuzulama dönemi başladı. Küçükbaş hayvan saklayan çiftçilerin bugünler de ahırlarından koyun ve kuzu sesi daha fazla yükselmeye başladı. Kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuları neşeli halleri yürekleri ısıtıyor. Annelerini emdikten sonra karınları doyan kuzular ahırlarda bir oyana bir buyana koşuşturarak vakit geçiriyor.

Hayvanlara doğum sırasında bir veteriner gibi yardımcı olan besiciler, kuzuların sağlıklı doğması ve yüzlerce koyunun altında ezilip telef olmaması için büyük çaba harcıyor.

Her yıl şubat ile mart ayı aralığında başlayan kuzu doğumları nedeniyle ağıllardaki mesaileri artan besiciler, koyunların doğum esnasında zorlanmasından dolayı sürekli nöbet tutuyor.

Sevimli halleriyle ilgi çeken, günde üç defa sütle beslenmeleri için anneleriyle bir araya getirilen kuzular, hem besicileri yüzünü güldürüyor hem de ağıllara neşe katıyor. Nisan başında sütten kesilecek kuzular, yeşile bürünen meralara salınarak otlamayı öğrenecek.