Bayburt’ta köy ve merkez mahalle muhtarlarının deprem bölgesine yardımları sürüyor

Bayburtlu Muhtarlar Derneğince Valilik koordinesinde bugüne kadar bölgeye 13 tır yardım malzemesi gönderildi.

Ayrıca muhtarlar kendi aralarında topladığı 1 milyon liranın üzerinde nakdi yardımı da AFAD’a bağışladı. Dernek Başkanı Ebubekir Altındaşoğlu, Vali Cüneyt Epcim önderliğinde depremin acısını sarmak için muhtarlar arasında kampanya başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede bugüne kadar nakdi ve ayni yardımlar yaptıklarını belirten Altundaşoğlu, "Muhtarlarımızdan Allah razı olsun. Şu ana kadar 13 tır yardım malzemesi gönderdik. 1 milyon liranın üzerinde yardım topladık. Türkiye’de olan bütün felaketlerde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Bundan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Depremzedelerin hayvanlarının yem ihtiyacı başta olmak üzere birçok yaşam malzemesini bölgeye gönderen Muhtarlar Derneği 185 köy muhtarı ve köyde yaşayan vatandaşların tüm desteğini bölgeye iletmek için seferber oluyor.