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Bayburt’ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı

Bayburt’ta iki kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uyguladı.

BAYBURT 21.04.2021, 07:53
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Bayburt’ta kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uygulandı

Bayburt’ta iki kıraathaneye baskın yapan polis ekipleri kısmi kapanma tedbirlerine aykırı davranan 12 kişiye idari para cezası uyguladı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısmi kapanma tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı. Kahvehane ve kıraathanelere yönelik yapılan uygulamalarda, 2 kahvehanenin açık olduğu görüldü. İşletme sahipleri dâhil olmak üzere toplamda 12 kişiye kısıtlama ihlalinden idari para cezası uygulandı. İdari yaptırımların yanı sıra yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalanarak adli mercilere gönderildi. Bu şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca durumundan şüphelenilerek durdurulan E.U. isimli şahıstan 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adı geçen şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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