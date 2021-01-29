Bayburt’ta kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü

Bayburt kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Bayburt’ta gece yüksek kesimlerde gündüz ise kent merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken kent merkezinde ise 10 santimetreyi buldu. Cadde ve sokakların karla kaplandığı Bayburt’ta belediye ve il özel idaresi ekipleri yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte mutlu olan vatandaşlar Çoruh Nehri kenarında yürüyüş yaparak kışın tadını çıkardılar.

Yüksek kesimlerde kar ve tipi dolayısıyla bazı köy yolları ulaşıma kapanırken Bayburt - Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidini kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulunuldu.