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Bayburt’ta kar ve tipiden kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
BAYBURT 21.02.2023, 09:33
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun kardan dolayı dün eğitime ara verilen Aydıntepe’de, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor. Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.