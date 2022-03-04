Bayburt’ta kar ve tipiden 5 köy yolu ulaşıma kapandı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Bayburt’ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

5 köy yolunun gün içerisinde yapılan karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açılacağı kaydedildi.