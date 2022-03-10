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Bayburt’ta Kadınlar Günü özel programı

Bayburt’ta Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediye tarafından kadınlara özel program düzenlendi.

BAYBURT 10.03.2022, 09:25
Bayburt’ta Kadınlar Günü özel programı

Bayburt’ta Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında belediye tarafından kadınlara özel program düzenlendi.

İmaret Tepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen program da kadınlar doyasıya eğlenirken misafirlere girişte çam ağacı fidanı hediye edildi.

Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Bayburtlu sanatçı İklima Güngör’ün sahne aldığı programda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit parçası olduğuna inanan bir anlayışın mensuplarıyız. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuruyla birleştiren, küçük yüreğine koskoca sevgileri sığdıran, güçsüz bedenlerin güçlü kahramanlarıdır kadınlarımız. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş ve bazen bir eş olur kadınlarımız. Onlar bizim baş tacımız. Dünya’da kadına henüz yeteri kadar değerin verilmediği bir dönemde ilk defa Türkiye’de 1930’lu yıllardan itibaren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlarımıza önce 1930 yılında belediyeler ile muhtarlık ve ihtiyar heyetlerine seçilme hakkı verilmiş, daha sonra milletvekilli seçme ve seçilme hakkı sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde kadınların erkeklerle beraber sosyal, kültürel, siyasi alanda ve tarihimizin inşasında büyük roller üstlendiklerini söyleyen Başkan Pekmezci, “İstiklal Savaşı’nın en zor dönemlerinde kahramanlıklar gösteren nice Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacılar bu ülkenin gerçek kadınlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk kahraman Türk kadını için “Dünyada hiçbir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret göstermemiştir.” ifadesini kullanmıştır. Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazlarımız, en büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların kaynağıdır. Peygamber Efendimiz “Sizin kadınlar üzerinde, onlarında sizler üzerinde hakları vardır.” ifadesiyle kadına gereken önemi vermiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) efendimiz yine bir hadisinde “Cennet annelerin ayakları altındadır.” Derken kadının önemini 1500 yıl önce belirtmiştir. Şanlı tarihimizde kadın her zaman erkeğin gerisinde değil yanında olmuştur. Dünya tarihinde Türk devletleri kök salarken kadının önemli bir yeri vardır. Kadın aile ve toplum arasında bir köprü görevi görür. Kadının sosyal sistemin ilerleyişine katkısı büyüktür. Bu nedenle sadece çocuğun topluma hazırlanmasında değil aile içinde sağlıklı bir iletişim ortamının olması kadının en büyük görevi olmuştur. Özellikle son yıllarda kadına şiddet olaylarındaki artış hepimizi derinden üzmektedir. Bu mutlu gününüzde şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Bu duygular içerisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlarken baş tacı ettiğimiz annelerimizle ilgili sevdiğim bir şiiri sizlere okumak istiyorum.” diye konuşan Başkan Pekmezci: sözlerini Yavuz Bülent Bakiler’in Anneciğim bilmem farkında mısın? /Söylenmemiş en mübarek en aziz/ Duygularla çepe çevre çaresiz/ Sana yöneldiğimin farkında mısın? /Demeden yakın ırak/Bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak / Sana ’Anne’ diyen dilleri kıskanarak / Kapına geldiğimin farkında mısın?/ Bütün anneleri düşündüm tek tek/ Sensin benim için en güzel örnek/ Seni dinleyerek, seni severek/ Nasıl yüceldiğimin farkında mısın? / Seni göremedim diye bu bahar / İçimde bin türlü duygunun isyanı var / Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar / Seni sevdiğimin farkında mısın? dizeleriyle sonlandırdı.

Konuşmanın ardından Başkan Hükmü Pekmezci masaları tek tek dolaşarak misafirlere çiçek takdim etti. Daha sonra kadınlar gününe özel ilk hediye çekilişini Başkan Pekmezci, Vali Cüneyt Epcim’in eşi Büşra Epcim ve protokol üyelerinin eşleri gerçekleştirdi. Çekiliş sonrası ilk defa Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sahne alan ve performansıyla takdir toplayan Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koro seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle katılanlara türkü dolu dakikalar yaşattı.

Koronun ardından sahne alan İklima Güngör seslendirdiği türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Güngör daha sonra gecenin ikinci çekilişini gerçekleştirdi.

Kadınların dolu dolu bir 8 Mart geçirdiği programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in eşi Büşra Epcim, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Kadın Kolları İl Başkanı Tülay İpek, AK Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanı Elif Çil, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclisi üyelerinin eşleri, kadın kurum amirleri, protokol üyelerinin eşleri ile Bayburtlu hanımlar katıldı.

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