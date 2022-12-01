Bayburt’ta KADES ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 2022 yılında Bayburt’ta bulunan okullar, Kur’an kursları, yurtlar ve üniversite başta olmak üzere, İl Milli Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Karayolları Şube Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Cezaevi gibi kurumlar ziyaret edilerek, vatandaşlar ve kamu personelleri Kadın Destek Uygulaması(KADES) hakkında bilgilendirildi.

Ziyaretlerin yanı sıra broşür, afiş çalışmaları yürüten Toplum Destekli Polislik Şubesi personellerince toplamda 3 bin 836 kişiye KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Bununla birlikte KADES uygulamasını telefonlarına indirmek isteyen 702 kadın vatandaşa TDP ekipleri yardımcı olurken, yine ekiplerce ’Kadına El Kal-ka-maz!’ sloganıyla 264 erkek, konu hakkında bilgilendirildi. Öte yandan insan yoğunluğunun bulunduğu yerlere 106 adet KADES konulu afişler asılmış olup, çalışmalar devam ediyor.