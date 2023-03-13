Bayburt’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü

Bayburt’ta, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından program düzenlendi.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Edebiyat Öğretmeni Ramazan Karakurt tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken Bayburt Vali Vekili Emine Dilce de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan İstiklal Marşı korosu tarafından şiirler okunarak türküler seslendirildi. Koronun ardından Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Aktürk, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazış sürecini anlatan tek kişilik oyunu sahneledi. Oyun sonrası Cansu Satılmış tarafından Mehmet Akif Ersoy’a ait ’Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak’ isimli şiir okundu.

Şiirin ardından Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin hazırladığı İstiklal Marşı konulu video gösterimi yapılarak yine okul öğrencilerinden Esmanur Bayazıt tarafından Mehmet Akif Ersoy’a ait bir başka şiir olan ’Tükürün’ isimli şiir seslendirildi.

Program İstiklal Marşının Kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Başkan Pekmezci, Vali Vekili Dilce ve Garnizon Komutanı Tosun tarafından verilmesinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Programa, Bayburt Vali Vekili Emine Dilce, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.