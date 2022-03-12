Bayburt’ta İstiklal Marşı’nın kabulü kutlandı, Milli Şair Mehmet Akif yad edildi

Bayburt’ta İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Çoruh Kültür Merkezi’nde program düzenlendi.

Programda İstiklal Marşı’nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması’nda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Yarışmanın ilkokul kategorisinde ikinci olan Muhammet Hüdai Özden, “İstiklal Marşı’nı özgürce okuyabilmek benim için en büyük ödüldür.” sözleriyle ödülünü okuluna bağışladığını açıklaması takdir topladı.

Programa Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programında İstiklal Şairi Mehmet Akif’in hayatı anlatıldı, Milli Şair şiirleriyle anıldı.

Programda İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla konuşan Edebiyat Öğretmeni Ramazan Karakurt, İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin ruhunu, tarihi ve ideallerini yansıtan, hiçbir zaman ölmeyecek ve ebediyen yaşayacak mukaddes bir kavram olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı’nın anlayabilmenin Mehmet Akif Ersoy’u çok iyi bilmekle mümkün olduğunu ifade eden Karakurt, “Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nda Türk Ulusu’nun neden savaştığını, neye inandığını açık bir şekilde anlatmıştır. Çanakkale Savaşı’nı yazdığı bir şiirle anlatan, anlatmakla da kalmayıp adeta destanlaştıran Akif; topyekûn milli mücadelenin yaşandığı Kurtuluş Savaşı’na da İstiklal Marşı’mızı armağan etmiştir. İstiklal Marşı hem necip milletimizi hem de onun mücadelesini anlatan eşsiz bir destan hüviyetindedir.” diye konuştu.

Karakurt’un konuşmasının ardından İstiklal Marşı oratoryosu seslendirildi. Mehmet Akif’in hayatını konu edinen video gösterimi ve şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması”nda derece elde eden öğrencilere ödülleri de takdim edildi. Törende ilkokul kategorisinde ikinci olan Bayburt Şehit Hamit Şahin İlkokulu öğrencisi Muhammet Hüdai Özden, “İstiklal Marşı’nı özgürce okuyabilmek benim için en büyük ödüldür.” diyerek hediye çekini okuluna bağışladığını açıkladı.

Özden’in bu anlamlı davranışı salondakilerden büyük övgü topladı.

Program yarışmada derece elde eden öğrencilere hediye çeklerinin takdim edilmesiyle sona erdi.