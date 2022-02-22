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Bayburt’ta ilk Erişilebilirlik Bayrağı göndere çekildi

Bayburt’ta gerçekleşen denetimlerde “Erişilebilirlik Logosu” alan ilk kurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oldu.

BAYBURT 22.02.2022, 15:29
Bayburt’ta ilk Erişilebilirlik Bayrağı göndere çekildi

Bayburt’ta gerçekleşen denetimlerde “Erişilebilirlik Logosu” alan ilk kurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlendi. Bu doğrultuda Bayburt’ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda “Erişilebilirlik Logosu” alan ilk kurum Bayburt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü oldu. Bu kapsamda, Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu’na logolu bayrağı teslim etti ve bayrak göndere çekildi.

Ayrıca, yapılan açıklamada Erişilebilirlik Logosu hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Erişilebilirlik, herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplumsal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir. Erişilebilirlik temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir.

Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi ilgili her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan kuruluşlar Erişilebilirlik Belgesine sahip olabilmektedir.

Bu kapsamda 2021 yılında 33 özel ve 6 kamu kurumu olmak üzere toplam 39 bina ve park alanı denetlenmiştir. Eksiklikleri nedeniyle ceza verilen kamu binası bulunmamakla birlikte, “Erişilebilirlik Belgesi” verilen toplam 27 kamu/özel bina bulunmaktadır. Bunlar; Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Erzincan Adliyesi, Erzincan Havalimanı, Yavuz Selim Aile Sağlığı Merkezi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Demirkent Sporcu Fabrikası, Merkez Spor Salonu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzincan Sosyal Hizmet Merkezi, Erzincan Çocuk Evleri Sitesi, Erzincan Şiddet Önleme Merkezi, Erzincan ÇODEM, Erzincan ÇEKOM, Erzincan Engelsiz Yaşam, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve bazı özel işletmelere Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir.

Erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak Erişilebilirlik Logosunu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosunun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecek.

Logodaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu temsil etmektedir. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını sembolize etmektedir. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatmaktadır.”

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