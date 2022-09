Bayburt’ta ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, AK Parti il yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda söz alan Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Son 20 yılda eğitim alanında çok ciddi yatırımların yapıldığını belirterek, okulların fiziki durumu, derslikler, atölye ve altyapıyla ilgili güçlendirme çalışmaları alanında da son yirmi yılda çok ciddi çalışmaların hayata geçtiğini söyledi.

Tuzla Belediyesi’nin öğrencilere küçük de olsa bir dokunuş yapmak amacıyla çanta, kitap ve kırtasiye malzemeleri gönderdiğini ifade eden İl Müdürü Güney konuşmasında şunları kaydetti:

“Hepinizin malumu, yardımlaşmak Anadolu irfanının en önemli çalışmalarından bir tanesidir. Yavrularımızın geleceği zamana kadar ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Bu yıl Bayburt ilimizde çok ciddi akademik, bilişsel ve duyusal çocuklarımızın gelişmesi için sizlerin desteği ile güzel çalışmalarımız olacak. Buna katkı sağlamak amacıyla Tuzla Belediyemizim küçük bir hediyesi oldu. Yine bildiğiniz gibi öğrencinin kapısının kolu altında olsa öğrenciye yardım etmek hem kültürümüz hem de dinimiz açısından son derece önemli bir durum. Yardımlaşmak, küçük dokunuşlar ve hediyeleşmek kalpleri yumuşatır. Bu anlamda bu organizasyonun güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Fırsat eşitliği noktasında hiçbir çocuğumuz ihmal edilmiyor. Hiçbir gri alan bırakılmadı. Her çocuğumuzun karnı doyuyor. Pansiyonlar, okullarımız, taşımamız, taşıma merkezlerimiz, servislerimiz ve okullarımızda derslerin doluluk oranlarıyla yüzde yüz şekilde başlamış bulunmaktayız. Az önce başkanımız sordu. Dedi ki; "derslik başına düşen öğrenci sayısı kaç?" Temel eğitimde 14, orta öğretimde 16. Bu rakam OECD rakamlarının bile çok çok altında bir rakam. Bu durum çok üst düzey bir performansı gerektiren bir çalışma. Son 20 yılda yapılan eğitim yatırımlarıyla ilgili kamuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu yatırımları hem bakanlığımız hem de bizler çeşitli twitter, sosyal medya çalışmalarında bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Yine okullarımız, dersliklerimiz, atölye ve altyapıyla ilgili güçlendirme çalışmaları alanında da son yirmi yılda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Meslek eğitimle ilgili çok ciddi yatırımlar oldu. Meslek eğitimine yeni bir bakış açısı geliştirmesiyle ilgili çok ciddi yatırımlar oldu. Bu hususta öğretmenlerimizin özlük haklarıyla ilgili çok ciddi geliştirmeler yapıldı. Belki hayallerini bile kuramadığınız meseleler içerisinde olan 3600 ek gösterge, öğretmenlik meslek kanunu gibi unlar çok ciddi kazanımlar. Bunların gündeme getirilmesi, kanunlaşmasıyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da buradan çok açık ve net bir şekilde teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyorum. Bu programın yapılmasında vesile olan ve emeği geçen il yönetimimize çok teşekkür ederim. 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm bu duygu, düşüncelerle tekrar yüzünüzde gülücük, kalbinizden sağlık, esenlik ve sevgi eksik olmasın diyerek sizleri saygıyla selamlıyorum.”

İl Müdürü Güney’in ardından söz alan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, eğitimde fiziki mekan itibariyle bir çok ilden çok daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, “Bugün Bayburt olarak OECD ülkelerinin bile standart olarak çok daha üstündeyiz. O zaman bu sonuç bir beklenti içine sokuyor bizi. Başarı bekliyoruz. Bayburt bir dönemler ülkemizde eğitim sıralamasında ilk onlardaydı. Şimdi artık oraları biz görmek istiyoruz.” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni eden İl Başkanı Polat, konuşmasında şunları aktardı: “Eğitim öğretim yılına yeni müdürümüzle başladık. Tecrübeli bir arkadaşla başladık. Kendisine öncelikle Bayburt’a hoş geldiniz diyorum bu vesileyle. Kendisinden çok büyük beklentiler içinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Tecrübe, bilgi ve beceri başarıyı getirmek durumundadır. O konuda da her türlü destekle bütün eğitim camiasının yanındayız. Bugün ki organizasyon çam sakızı çoban armağanı, bizimki küçük bir dokunuş, küçük bir motivasyon. Merkez İlçe Başkanımız Resul Kaya’nın özellikle girişimleriyle bu durum gerçekleşti. Ona bu konuda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tuzla Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında çok ciddi yatırımlar uygulamalar yapmaya başladı. Bu da onlardan birisi. Biz istedik ki Bayburt’taki öğrencilere de onların destekleriyle biz küçük bir dokunuş gerçekleştirmiş olalım. Yaptığımız organizasyonla oradan temin ettiğimiz bin adet kırtasiye malzemesiyle sene başında olduğu gibi sene sonunda da yanınızdayız, ifadesini fiili olarak ortaya koymak istedim. Bu konuda öncelikle Tuzla Belediyesi’ne, başkanımız Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize katkı sunan Bayburt Eğitim, Kültür Hizmet Vakfı yetkililerine teşekkür ediyorum. Resul Bey’e çok teşekkür ediyorum. Bize bu konuda elinden gelen her çabayı sarf eden İl Milli Eğitim Müdürümüze, Şube müdürümüz Ramazan Bey’e, bütün okul müdürlerimiz ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii kıymetli öğrenciler, en önemlisi sizsiniz. Çünkü gelecek sizsiniz. Siz ne kadar ilgili, becerili, çalışkan, gayretli ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ne kadar dindar, ne kadar ahlaklı, ne kadar bilgili, ne kadar tecrübeli gençler olursanız biz gözümüzü kapatarak geleceğe bakmış oluruz. Çünkü eğitim her şeyden daha önemli. Her türlü sektörden daha önemli. Bunun içindir ki hükümetlerimiz son yirmi yıldır en büyük bütçeyi eğitime ayırıyor. Sayın müdürümün de ifade ettiği gibi öncelikle öğretmenin meseleleri çözülmüş oldu. Hatırlayın mesela geçen sene ücretli öğretmenlikte çok garip bir ekonomik uygulama vardı. Bugün o tatmin edici bir seviye gerçekten çıkarıldı. Tabii gönül istiyor ki daha da iyi durumlara da gelsin. Eğitimde fiziki mekan itibariyle bir çok ilden çok daha iyi durumdayız. Bugün OECD ülkelerinin bile standart olarak çok daha üstündeyiz. O zaman bu sonuç bir beklenti içine sokuyor bizi. Başarı bekliyoruz. Bayburt bir dönemler ülkemizde eğitim sıralamasında ilk onlardaydı. Şimdi artık oraları biz görmek istiyoruz. Buna bizi götürecek yolda engeller elbette var. Bu gün bu durumu tersine çevirdik. İşte fiziki mekan engeli artık yok. Okula gittiğiniz zaman kitaplar önümüzde. Hatta bu sene bir de yardımcı ders kitapları da önümüzde. O zaman hiç engel kalmadı diyebiliriz ve biz bu durumda başarı bekliyoruz. Geleceğimizin doktorları, avukatları, hakimleri, Fatih’leri, Yavuz’ları, Kanuni’leri, Necip Fazıl’ları ve Mehmet Akif’leri sizlerin arasından çıkacak. Biz bunun beklentisi içerisindeyiz. Ben programın hayırlı olmasını temelli ediyorum. Katkısı olan herkese bütün samimiyetimle teşekkür ediyorum. Öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyor, geleceklerinin aydınlık olmasını istiyorum. Bugün çok çalışıp çok gayret edin ve gelecek artık sizsiniz. Gelecek sizindir diye size ülkeyi emanet edeceğiz. Hepinizin eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. İştirak eden bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum.”