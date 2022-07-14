Bayburt’ta Hüsn-i Hat Müzesi açılıyor

Bayburt’ta belediyenin destekleriyle Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi açılacak.

Tuzcuzade Mahallesi Paşaoğlu Sokak üzerinde bulunan ve yapımı tamamlanan müzenin açılışı 22 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Hattat Mahmut Şahin, “Kocaeli’de ki öğrencilerimizden, aslen Bayburtlu olan Ahmet Memoğlu’nun girişimleriyle, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt’ta bir Hüsn-i Hat Müzesi açılmasını talep etmiştir.

Ben ve öğrencilerimden oluşan 4 kişilik bir ekip davet edildik. Bayburt’ta 3 günlük incelemeler sonunda eski bir Osmanlı konağının müze olarak açılmasına karar verildi ve 40 gün sonra açılışı yapılacak. Bu şekilde müzenin çalışmalarına başlandı. 150’den fazla eser bağışı oldu ve müzenin düzenlenmesi ve açılış için tekrar Bayburt’a geldik. Bayburtlu şair Zihni’nin oğlu olan ve Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında açılan Bayburt Rüşdiyesinde Hüsn-i Hat Hocalığı yapan Ahmet Revayi’nin ismi verilen Hüsn-i Hat Müzesinin 22 Temmuz 2022 tarihinde açılışı yapılacaktır.” dedi.