Bayburt’ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Danişment yol kontrol noktasında sürücüler denetlendi. Kontrollerde 420 araç ve sürücüsü denetlenirken, kurallara uymayarak emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye idari para cezası uygulandı. Helikopter desteğiyle havadan denetleyen ekipler ise kurallara uymayan sürücüleri tespit ederek telsizle kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi. Havadan ve karadan yapılan denetimler sorunsuz bir şekilde tamamlandı.