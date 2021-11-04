Bayburt’ta güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt’ta güvenlik toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Baberti Külliyesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Epcim, toplantıda Bayburt Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne kat ettiği mesafeye ilişkin genel kanının olumlu olduğunu söyledi. Bayburt’un üniversite şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Vali Epcim, “Bir taraftan da öğrenci sayısının artması, ek yerleştirmeler, barınma imkanlarının artırılması, öğrencilerin sosyal yaşantılarının geliştirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya geldik. Bu toplantılarımız yılda iki kez gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencilerimizin bağımlılıkla mücadelesi başta olmak üzere terör örgütleri irtibat ve iltisakından uzak tutulması gibi konular bu kapsamda önem arz etmekte. Emniyet ve Jandarma’mız bu konulara ilişkin çok yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah öğrencilerimizin huzur ve refahını temin etmeye yönelik gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu hususta bizlerle iş birliği yapan Rektörümüz Mutlu Türkmen ve üniversitemize teşekkür ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Vali Epcim’in konuşmasının ardından toplantı gündem maddeleri görüşülerek alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.