Bayburt’ta goji berry fideleri meyve vermeye başladı

Bayburt Belediyesi’nde zabıta memuru olan Adem Ertuğrul, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle aldığı ve toprakla buluşturduğu bin 500 goji berry (kurt üzümü) fidesinden, yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede ilk meyvelerini aldı. Halk arasında; kurt üzümü olarak bilinen, kuşburnu ya benzeyen, birçok faydası olan, tıp ve eczacılık alanlarında kullanılan goji berryleri ülke ekonomisine katkı amaçlı diken ve yetiştiriciliğine başlayan Ertuğrul, 2 sene gibi bir sürede mahsul almayı hedeflerken, 3-4 ay gibi kısa sürede meyve almanın şaşkınlığı ve mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Örence köyündeki boş tarlaya bin 500 goji berry fidesi dikerek alışılmışın dışında farklı bir meyve türü yetiştiriciliğine başlayan Ertuğrul, bu şekilde hem toprağı değerlendirdi, hem de "Bayburt’ta goji berry yetişmez" diyerek kendisine inanmayanlara hırsı ve azmiyle ders verdi.

Bu yıl meyve almayacaklarını, oluşan meyveleri de daha sağlıklı ürün alabilmek adına dallarından kopararak döktüklerini söyleyen Ertuğrul, gelecek yıl iyi bir sezon geçirmeleri durumunda goji berry meyvelerinden elde edilecek gelirin bir kısmını bağışlayacağını bildirdi.

Kısa sürede fidelerin meyve vermesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Ertuğrul, "Ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 3 ay önce bin 500 adet goji berry fidanımızı toprakla buluşturmuştuk. 3 ay gibi kısa bir zamanda fidanlarımız meyve vermeye başladı, bunun şaşkınlığı ve mutluluğu içerisindeyiz çünkü biz 2 sene gibi zaman zarfında meyve almayı planlıyorduk. Fidanlarımızın kökleri ve gövdesi güçlensin diye meyveleri olgunlaşmadan kopardık, daha iyi bir verim almak amacıyla bu işlemi yaptık. Şunu da belirtmek istiyorum önümüzdeki yıllarda iyi bir mahsul alırsak eğer, ki ben inanıyorum verim alacağımıza, gelirin bir kısmını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız" şeklinde konuştu.

"Umarım diğer insanlara önayak oluruz, onlarda farklı meyveler ekmeye yönelirler"

Goji berryleri ekerken insanların kendisine inanmadığını, "Bayburt’ta büyümez, Bayburt soğuk memleket, bu ağaçlar kış ayını çıkarabilir mi" diyerek destek olmadıklarını belirten Ertuğrul, "Biz bu fidelerin analizlerini yaptırdık eksi 30 dereceye kadar dayanıklı. İnşallah mahsulü satar, ilaç firmalarına verirsek insanlara önayak olmanın mutluluğu içerisinde oluruz. Şöyle bir yan köylere bakıyorum sulak tarlalar, Çoruh Nehri’nin yanından geçen tarlalar hep boş, ekilip biçilmiyor. Yaptığımız bu işle vatandaşlara örnek olursak, insanların tarlalarına farklı farklı meyveler ekmesine vesile oluruz" ifadelerini kullandı.

"Goji berry çok faydalı bir meyve ve birçok hastalığa faydası var"

Goji berry meyvesini insanların henüz daha bilmediğini, tanımadıklarını vurgulayan Ertuğrul, "Arkadaşlar veya bu meyveyi bilmeyen vatandaşlar bu meyve Bayburt’ta büyür mü, büyürse meyvesini ne yapacaksın diyorlar. Çok faydalı bir meyve, hastalıklara, kilo vermeye birebir. Şeker hastalığı, astım, nefes darlığı gibi hastalıklara iyi gelen bir meyve. Bu seneyi geçtik ama önümüzdeki sene iyi bir mahsul almayı planlıyoruz." sözlerini kullandı.