Bayburt’ta gençler bilgilerini yarıştırdı

Bayburt’ta kurtuluş heyecanı liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmasıyla devam etti.

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Bayburt Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Bayburt Konulu Liselerarası Bilgi Yarışması” finali Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yarışma sonuna kadar çekişmenin eksik olmadığı finalde üçlü gruplardan oluşan beş takım sorulara doğru cevap verebilmek için zihin yordu. Toplam 20 soru üzerinden doğru yanıtlara 10’ar puanın verildiği yarışmayı Bayburt Kız İmam Hatip Lisesi 180 puanla birinci olarak tamamladı.

Yarışmanın ilk 20 soruluk etabını 170 puanla tamamlayan Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Bayburt Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi ikincilik için yarıştı. İki takım arasındaki çekişmede ikinciyi belirleyen soru “Bayburt’un nüfusu en fazla mahallesi hangisidir?” oldu. Soruya “Şingah Mahallesi” yanıtını veren Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi takımı ikinciliği elde etti. “Tuzcuzade Mahallesi” şeklindeki yanıtıyla Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Yarışma sonucunda birinci olan takım üyelerine ayrı ayrı 750 liralık hediye çeki ve takım halinde birincilik kupası takdim edildi. İkinci takıma 500, üçüncü takıma ise 250 liralık hediye çeklerinin verildiği yarışma ödül töreniyle sona erdi.

Vali Cüneyt Epcim ödül töreni sonrası yaptığı konuşmada yarışmaya katılan öğrenciler ile organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de öğrencileri tebrik ederek organizasyonda emeği geçenleri kutladı.