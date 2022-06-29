Bayburt’ta eski yol ve kaldırımlar yenileniyor

Bayburt Belediyesi tarafından şehrin birçok mahallesinde kaldırım yenileme ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Kenttin dört bir köşesindeki çalışmalarını sürdüren Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha rahat ulaşım hizmeti almaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda yol ve kaldırımlardaki kötü görüntüye neden olan noktalarda da çalışmalar yapılıyor. Ekipler, birçok mahallede kaldırım ve yaya alanlarında kilit parke taşı çalışmalarını yerine getiriyor. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür ederken yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de yakından takip ediyor. Başkan Pekmezci, Bayburt halkına daha rahat ulaşım sağlamaları için gece gündüz demeden aralıksız çalıştıklarını ifade ederek özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür etti.