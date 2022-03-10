Bayburt’ta eğitime kar tatili

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bayburt’ta eğitime bugün ara verildi.

Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bugün (10 Mart) eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan karla uyanan Bayburtlular ev ve iş yerleri önünü süpürerek, araçlarının üzerindeki karları temizlemeyle güne başladılar.

Devam eden kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulurken, karla mücadele çalışması yürüten ekipler, ulaşıma kapalı köy yolu kalmaması için büyük çaba sarf ediyorlar.