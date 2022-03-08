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Bayburt’ta dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin rolü konuşuldu

Bayburt’ta “Kent ve Öğrenci Buluşmaları” kapsamında “Dünya Nereye Gidiyor? Türkiye Ne Yapıyor?” başlıklı konferans düzenlendi.

BAYBURT 08.03.2022, 09:25
Bayburt’ta dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin rolü konuşuldu

Bayburt’ta “Kent ve Öğrenci Buluşmaları” kapsamında “Dünya Nereye Gidiyor? Türkiye Ne Yapıyor?” başlıklı konferans düzenlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk ile Araştırmacı Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı konferansta Türkiye’nin bölgesindeki rolü ve gelecek senaryoları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren konferansta Bayburtlu Araştırmacı-Yazar Murat Bahadır Akkoyunlu ile MKYK Üyesi Metin Külünk gündem üzerinden çarpıcı örneklerle Türkiye’nin gelişmeler karşısındaki adımlarını yorumladı.

Konferansın öne çıkan başlıkları pandemi, dijital dönüşüm, Rusya - Ukrayna ve Suriye krizleri, Libya ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin rolü ve mücadelesi oldu.

Akkoyunlu ve Külünk’ün soru cevap şeklindeki diyalogları üzerinden ilerleyen konferansta dünya finans sistemi de irdeleyici biçimde ele alındı.

Türkiye’nin geçmişte ve bugün bölgesinde verdiği mücadelelerde öncü bir devlet olduğunu aktaran Akkoyunlu, “Türkiye’nin bir mecburiyeti var. Bütün devletler bünyesinde, yurtsever insanlarla devletlerin ve milletlerin başına üşüşmüş küresel çeteyi defetme mücadelesin topyekûn insanlık adına veriyoruz. Biz öncüyüz. Bizler küresel mücadelenin öncüsüyüz.” dedi.

Bu rolün farkında olanların Türkiye’yi güvenli bir liman olarak benimsediğine işaret eden Akkoyunlu, finansal varlıklarının güvenliği için de yine Türkiye’yi tercih ettiklerini aktardı.

Pandeminin dünyayı tamamen değiştirdiğine vurgu yapan MKYK Üyesi Metin Külünk ise tekrar istikrara kavuşmanın ancak büyük dalgalanmalar neticesinde olabileceğine vurgu yaptı. İçinde bulunulan dönemin bu dalgalanma sürecinin bir parçası olduğuna değinen Külünk, “Bu dalgalanmanın her anlamda en sert dönemlerini yaşıyoruz. Unutmayın; biyolojik savaş bitmedi. Sakın pandeminin bittiğini, bundan sonra insanlığa tekrar bir biyolojik savaş açılmayacağını düşünmeyin.” diye konuştu.

Turkovac aşısının bu bağlamda Türkiye’nin küresel diplomasideki güçlü rolünün yansıması olduğunu söyleyen Külünk, “Bu yükü Koca Yusuf taşıdı. Pandemi sürecinde 124 ülkeye sadece aşı değil, pandemiyle ilgili ilaç ve sağlık malzemeleri taşıdı. Koca Yusuf sadece sağlık malzemesi götürmedi; eş zamanlı Türkiye’nin önümüzdeki üçüncü bin yılın ilk yüz yılında küresel sistemde Türkiye’nin durduğu yer artık merkez güç ülke konumudur. Türkiye tekrar kendi havzasında, bu havza nereden başlıyor? Güney Afrika’dan başlayıp, Baltık Denizi’ne, Çin Seddi’nden Adriyatik’e kadar olan bu havzada Türkiye tekrar akıl ve kalp merkezidir. Türkiye bu merkezi şu doktrinle yönetecektir; hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Satıh neresidir? 18 bin alemdir. Merkez kalptir, kalp gâh da, adresi de Ankara’dır.” ifadelerini kullandı.

Akkoyunlu ve Külünk’e de katılımları dolayısıyla ayrıca teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim, “Gerçekten ufuk açıcı bir konferans oldu. Özellikle ülkemizin siyasi vesayetten kurtulması ve ekonomik vesayet üzerine de büyük bir mücadele verdiği bir dönemde gerçekleştirilen bu konferansta esasında Bayburt’un çok önemli bir yeri olduğunu biraz önce Metin Külünk Beyefendi bahsetti. Anadolu irfanının kalesi olarak Bayburt’tan vereceğimiz mesaj çok önemli. Özellikle tüm Bayburtluların burada anlatılan konuların farkında olduklarını biliyoruz. Bayburt’ta gerçekten böyle bir milli bilinç var. Bu bilincin bizleri gelecekte koruyacağını biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Metin Külünk Beyefendi ile Murat Bahadır Akkoyunlu Beyefendi’ye teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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