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Bayburt’ta develer ve Midilli atları ilgi odağı oldu

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla düzenlenen İpekyolu kortejinde yer almak üzere kente getirilen develer ve midilliler vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BAYBURT 21.07.2022, 10:19
Bayburt’ta develer ve Midilli atları ilgi odağı oldu

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla düzenlenen İpekyolu kortejinde yer almak üzere kente getirilen develer ve midilliler vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Şehir Parkı’nda develere ve midillilere binerek kısa gezintiler yapan minikler ve büyükler bol bol fotoğraf çektirdiler. Develer ve midilliler şölenler boyunca şehir parkında ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak.

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