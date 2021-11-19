Bayburt’ta cumartesi günü kar bekleniyor

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumartesi günü 6 ilde kar yağacak. Cuma günü Kastamonu ve Bolu’da cumartesi günü ise Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari’de kar yağışının hâkim olacağı öngörülüyor.