Bayburt’ta Covid-19 denetimi

Bayburt’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

“Vali Epcim denetimde bulundu”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kent merkezinde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Vali Epcim, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen kurallara uyulması maksadıyla sürdürülen denetim faaliyetlerine katıldı.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında kentte gezen Vali Epcim, denetim sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesini istedi.