Bayburt’ta "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı

Bayburt’ta, Türkiye geneli eş zamanlı 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı.

Tatbikat Bayburt’ta il protokolünün katılımıyla polis evinde gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi hatırlatma ve bilgilendirmede bulunan Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, "Hem Düzce depremini anmak, yad etmek amacıyla hem de depremlere, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla bugün 18.57’de deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapacağız. Deprem anında kesinlikle paniğe kapılmıyoruz. Koşmuyoruz, merdiven boşluklarına çıkmıyoruz, asansöre binmiyor, pencerelerden uzak duruyoruz. Deprem anında çıkışa çok yakınsak dışarı çıkıyoruz, yakın değilsek şu anki gibi ikinci kattaysak mutlaka çök kapan tutun yapıyoruz. Çök kapan tutun yaparken bir elimizle başımızı tutuyoruz, diğer elimizle de sağlam gördüğümüz nesneye tutunarak hayat üçgeni oluşturuyoruz" dedi.

Saatlerin 18.57’yi göstermesiyle birlikte polis evinde bulunanlar uygun yerlere çökerek ’çök-kapan-tutun’ tekniğini yaptılar. Tatbikat amacına uygun şekilde gerçekleştirilerek sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Daha sonra dışarıya çıkılarak dualar edildi. Duaların ardından tatbikat toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, kurum müdürleri ve STK temsilcileri tatbikatta yer aldı.