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Bayburt’ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı

Bayburt’ta "Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllülerinin gösterileriyle gençler doyasıya eğlendiler.

BAYBURT 27.07.2021, 17:22
Bayburt’ta çocuklar tiyatro ile eğlencenin tadını çıkardı
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Bayburt’ta "Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllülerinin gösterileriyle gençler doyasıya eğlendiler.

"Gülümseyin Geliyoruz; Türk Masal Kahramanları" projesi kapsamında Bayburt’un kardeş gençlik merkezi olan Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi’nin Tiyatro ve Müzik Kulübü gönüllüleri Bayburt’a gelerek salgın sürecinde çocuklara motivasyon sağladı. Uzun süredir evlerde bulunan çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyor. Müzik eşliğinde tiyatro gösterimi yapan ve dans eden gençlik merkezi gönülleri, çocuklar ile birlikte eğlencenin tadını çıkardı.
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