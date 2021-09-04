Bayburt’ta çiftçiler küçükbaş hayvanlarını teslim almaya devam ediyor

Bayburt’ta devam eden "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyunları teslim edilmeye devam ediyor.

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, köyden kente göçün azaltılarak istihdamın sağlanması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında çiftçilere koyun dağıtımları devam ediyor. Devam eden projede Zahit Mahallesinde ikamet eden Alpaslan Sansu’nun koyunları İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim edildi.