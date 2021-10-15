Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirilerek 3 kişi gözaltına alındı

Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada 65,21 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gençosman mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan adli arama neticesinde 65,21 gram esrar ele geçirildi.

İş yeri sahibi E.Ç. isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından, iş yerinde bulunan T.M. ve O.Ç. isimli şahıslar hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.