Bayburt’ta bir miktar eroin ele geçirildi

Bayburt’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele dahilinde Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon faaliyeti sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 15 gram eroin maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.