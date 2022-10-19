Bayburt’ta bir ilk olan soya fasulyesi ve yeni tür patateste beklenen hasat gerçekleşti

Bilimsel çalışmalarla yerel ve ulusal tarıma katkı sağlayan Bayburt Üniversitesi, şehrin iklimine uyum gösteren iki yeni ürün ile önemli bir başarıya daha imza attı. Aydıntepe Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Volkan Gül’ün soya fasulyesi çalışması ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık’ın patates çalışması, beklenen hasat verimliliğini gösterdi.

Bayburt Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Sahasında deneme ekimi yapılan soya fasulyesi ve Lady Olympia cinsi patates çeşidi, Goji Berry (kurt üzümü) ve mor patatesten sonra Bayburt çiftçisinin önemli tarımsal ürün çeşitliliği arasındaki yerlerini aldı. Doç. Dr. Volkan Gül tarafından ekimi yapılan soya fasulyesi, madeni tuzlar, kalsiyum, fosfor, demir, bakır, potasyum B1 ve B2 gibi birçok vitamin ve minerali bünyesinde barındırması bakımından önemli bir besin deposu olmasıyla biliniyor. Soya fasulyesinin hayvansal besin kaynaklarına alternatif olabileceğini ve aynı protein kalitesine sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gül, yağ ve yem sanayi başta olmakla birlikte birçok alanda kullanılan ürünün ekonomik değerinin bulunduğunu ve tarımsal kalkınmada önemli bir fayda sağlayacağını kaydetti.

Bir diğer önemli çalışmanın mimarı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık, Bayburt iklimine uygun olan Lady Olympia cinsi patatesin denemelerindeki ilk hasadı başarıyla tamamladı. Yapılan ilk çalışma bulgularına göre tescilli bu patates türünün iklim şartlarına yüksek verimliliğin ve adaptasyonun sağlandığını söyleyen Gıdık, Uygulama ve Araştırma Sahasında Bayburt iklimine uyum sağlaması muhtemel bitkilerin araştırılmasının yanında mevcut üretimi yapılan ürünlerin daha verimli hale getirmesi adına birçok çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Hasat çalışmalarına katılan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt tarımına kazandırılan ürünlerin sadece şehir için değil iklim benzerliği olan bölgeler için de önem arz ettiğini ve bu ürünlerin yakın gelecekte şehir ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.