Bayburt’ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları üç hastaya umut oldu

Doktorların başarılı operasyonuyla beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Bayburt’ta ikinci basamak yoğun bakım biriminde tedavi gören E.B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti. E.B’nin yakınlarını ise organ ve doku bağışını kabul ederek E.B’nin organlarını bağışladı. Gece boyunca gerekli tetkikler yapılarak bugün saat 07.40’ta başlayan operasyon ile nakle uygun olan karaciğer ve iki böbrek Bursa ve Erzurum illerine üç ayrı hastaya nakledilmek üzere 112 ve Organ Nakli ekiplerince organların nakilleri gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve Öğr. Gör. Dr. Salih Kara yaklaşık 3 saat süren başarılı bir operasyona imza atarak organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldular.