Bayburt’ta avcılar eğitimden geçti

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde avcılık faaliyetlerini sürdüren avcılara yönelik yaptığı eğitim faaliyetleri kapsamında 23 kursiyer sertifikayı almaya hak kazandı.

Bayburt Halk Eğitim Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile birlikte açılan avcı eğitim kursu tamamlandı. Bilinçli ve sürdürebilir av için düzenlenen avcılık eğitim kurslarında başarılı olan 23 kursiyer ‘Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi’ almaya hak kazandı.

Verilen eğitim kurslarında, avcılara av ve yaban hayvanlarını, yaşama ortamlarını, bunların korunmasını ve geliştirilmesini, av ve yaban hayatı yönetimi gibi bilgilerin yanı sıra av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları kapsamında kursiyerlere detaylı bilgiler veriliyor. Ayrıca kursta avcılığın, av turizminin, yaban hayvanlarının üretiminin, toplumun bilinçlendirilmesi, avcıların eğitimi, av ve yaban hayatına ilişkisi ile ilgili bilgiler de avcı eğitim kurslarında yer aldı.