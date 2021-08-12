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Bayburt’ta aşılama oranında artış

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tablosu açıklanırken çok yüksek risk seviyesinde bulunan Bayburt, yüzde 55,6 oranla aşılamada yükselen iller arasında turuncu renkli kategoride yer alarak yüksek risk seviyesine indi.

BAYBURT 12.08.2021, 16:20
Bayburt’ta aşılama oranında artış

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tablosu açıklanırken çok yüksek risk seviyesinde bulunan Bayburt, yüzde 55,6 oranla aşılamada yükselen iller arasında turuncu renkli kategoride yer alarak yüksek risk seviyesine indi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bayburt’ta da Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının paylaştığı tabloya göre Bayburt’ta 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 35 bin 548, 2. doz uygulanan ise 26 bin 964 olmak üzere toplamda 68 bin 752 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bayburt, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, Turuncu iller arasında.” dedi.
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