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Bayburt’ta “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız Gibi Parlıyorum” etkinliği düzenlendi
Bayburt Müftülüğünce düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız Gibi Parlıyorum” etkinliği Baberti Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
BAYBURT 19.01.2022, 01:14
Bayburt Müftülüğünce düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız Gibi Parlıyorum” etkinliği Baberti Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilavetinin yapılması ile başlayan etkinlikte 4-6 yaş arası kreş öğrencilerine Kur’an okumaya geçtikleri için kreş eğitmenleri tarafından taç giydirildi.
Etkinlik çocukların her birinin Hadis-İ Şerif, sure ve dua okumaları ile devam etti. Programda, çocuklar ve kreş eğitmenlerine belge ve hediye takdimi yapıldı.
İlk defa gerçekleştirilen etkinlik pasta kesme merasimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.