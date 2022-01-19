Bayburt’ta “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız Gibi Parlıyorum” etkinliği düzenlendi

Bayburt Müftülüğünce düzenlenen “Artık Kur’an Okuyorum Yıldız Gibi Parlıyorum” etkinliği Baberti Külliyesinde bulunan Konukevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an tilavetinin yapılması ile başlayan etkinlikte 4-6 yaş arası kreş öğrencilerine Kur’an okumaya geçtikleri için kreş eğitmenleri tarafından taç giydirildi.

Etkinlik çocukların her birinin Hadis-İ Şerif, sure ve dua okumaları ile devam etti. Programda, çocuklar ve kreş eğitmenlerine belge ve hediye takdimi yapıldı.

İlk defa gerçekleştirilen etkinlik pasta kesme merasimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.