Bayburt’ta araç sahiplerinin soğukla mücadelesi başladı

Bayburt’ta vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte araçlarının kışlık bakımı için sanayinin yolunu tuttu.

Bayburt’ta, soğuk havaların kendisini hissettirmesi ile birlikte vatandaşların da çilesi başladı. Havaların soğumasıyla birlikte araç bakımlarını zamanında yapmak isteyen vatandaşlar erkenden sanayinin yolunu tuttu.

Arabaların donmaması için herkesin antifrizini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan periyodik bakım ustası Kenan Demir, “Kışlık araç bakımında bizim memleketin havası bayağı soğuk olduğu için antifriz bakımının kesinlikle yapılması gerekiyor. Hava soğukları eksilerin altına iniyor. Arabaların donmaması için herkesin aracın antifrizini değiştirmesi gerekiyor” dedi.

İşletmede ayrıca motor tamiri de yaptıklarının altını çizen Demir, “Ön düzen, kışlık bakım, yazlık bakım, periyodik bakım ve arabaların bütün yağ bakımlarını yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kazaların önüne geçilmesi için sürekli araba bakımının yapılması gerektiğini belirten oto tamir ustası Ferhat Yücel ise “Bizim memleketimiz soğuk memleket olduğu için biz devamlı arabaların klima bakımlarını yapıyoruz. Kış mevsiminde arabaların camları buz tutuyor. Eksi dereceleri gören bir havası var. Kazaların önüne geçmesi için devamlı bakımlarını yapıyoruz” diye konuştu.

Araçların bakımı yapılmadığı takdirde daha büyük arızalara neden olacağını dile getiren araç sahibi Seyfullah Hızarcı’da, “Türkiye genelinde kışı çetin geçen illerden birisi de Bayburt. Bundan dolayı sürekli araç bakımlarını yaptırıyoruz. Gerek kış lastikleri, gerekse yağ bakımı, mazot veya hava filtresi bakımlarını sık sık yapıyoruz. Memleketimiz çok soğuk. Soğuk geçtiği için de bakmazsak araçlarımız hepsi donar ve daha büyük arızalara neden olur. Bu yüzden belli zaman geçtikten sonra biz araçların bakımlarını yaptırıyoruz” dedi.

“Kış lastiği mesaisi başladı”

Bayburt’un yüksek kesimlerine karın yağmasıyla birlikte lastikçilerde de fazla mesai başladı. Yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Lastikçiler can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü zaman görevini yapmadığını belirten Lastik Ustası Ali Söylemez, “Mevcutta kullanmış olduğumuz yazlık lastiğimiz 7 derecenin altına düştüğü zaman görevini yapmıyor, görevini yapmadığı içinde karda, soğukta, kışta etkisi olmuyor. Kışlık lastiklerimizi taktığımız zaman ne oluyor fren mesafemizi daha alta indirmiş oluyoruz ve güvenli bir şekilde yolumuza gitmiş oluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle kış lastiğimizi taktırıyoruz. Bayburt’ta kış şartları ağır geçtiği için kış lastiğimiz takıyoruz 2 tane de değil 4 tane takıyoruz taktığımız lastiğinde kalite olduğuna dikkat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız hala karın yağmasını bekliyor kesinlikle karın yağmasını beklemiyoruz kışlık lastiklerimizi arabamıza taktırıyoruz” şeklinde konuştu.