Bayburt’ta 3 bin 600 öğrenciye ücretsiz yemek desteği

Milli Eğitim Bakanlığının kararlılıkla sürdürdüğü eğitime sosyal destek politikası dahilinde Bayburt genelinde 3 bin 600 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşımalı eğitim dahilinde bin 667 ilköğretim, 978 ortaöğretim ve 140 özel eğitim olmak üzere toplamda 2 bin 785 öğrenciye ücretsiz yemek desteği sağlanırken, merkezdeki 56 okul öncesi ve pansiyonlarda kalan 812 öğrenciyle birlikte bu rakam 3 bin 600’ü geçti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayburt Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulundan anlamlı hareket

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı protokol gereğince taşımalı eğitim dahilindeki köy okullarına, Bayburt Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu ile olan anlaşmaya göre ise taşımalı eğitime tabi olan merkezi okullara ücretsiz öğlen yemeği hizmeti veriliyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rikap Cemil Kurt, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bakanlığımızın teşviki doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle 13 Eylül’de yaptığımız protokol gereği ilimizde taşımalı eğitim gören köy okullarına sıcak öğlen yemeği sunumu yapacağımızın sözünü verdik. Yaklaşık üç aydır merkeze bağlı okullarda öğrenim gören 666 öğrenciye ve kendi bünyemizdeki 350 öğrenciye yemek hizmeti veriyoruz. En ücra köylerdeki öğrencilere dahi yemek gönderiyoruz. Çocukların karnı tok sırtı pek olunca hem yüzleri gülüyor hem de derslerinde daha başarılı olduklarını görüyoruz. Devletimizin öğrencilerimize sunduğu imkânları, bir eğitimci ve idareci olarak onlara ulaştırmaya gayret ediyoruz.”

Öğrenci ve öğretmenler memnun

Okul pansiyonunda nöbet tutan öğretmenlerden Efraim Kurt, ücretsiz yemekten son derece memnun olduğunu belirterek, “Öğrencilerin yemekhaneye girişlerini kontrol etmek için öğrencileri kartlı sistem dahilinde sırayla yemekhaneye alıyoruz. Aşçılarımızın marifetiyle pişirilen yemekler, bizim nezaretimizde onlara ulaştırılıyor. Böylece öğrencilerimiz okul dışındaki mekânlarda zaman kaybetmeden daha temiz ortamlarda ve daha sağlıklı gıdalarla besleniyorlar. Bu bakımdan onlar da memnun biz de memnunuz" dedi.

9. sınıf öğrencisi Sami Akdeniz ise hiçbir ücret ödemeden 3 öğün yemek yediklerini söyleyerek, “Herhangi bir ücret ödemeden okulda öğlen yemeği yiyoruz. Hatta pansiyonda kalan arkadaşlarımız üç öğün ve bir ara öğünle besleniyorlar. Böylece harçlıklarımız cebimizde kalıyor. Harçlıklarımızı diğer ihtiyaçlarımıza ayırıyoruz.” ifadelerini kullandı.