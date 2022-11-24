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Bayburt’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri başladı
24 Kasım Öğretmenler Günü programı çerçevesinde etkinlikler Saray Bahçesi Atatürk büsütüne çelenk sunumuyla başladı.
BAYBURT 24.11.2022, 11:24
24 Kasım Öğretmenler Günü programı çerçevesinde etkinlikler Saray Bahçesi Atatürk büsütüne çelenk sunumuyla başladı.
İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunumuyla tören sona ererken kutlama programı 14.00’te Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda devam edecek. Çelenk sunma törenine Bayburt İl Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul müdürleri, kurum amirleri, öğretmenler katıldı.