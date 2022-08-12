Bayburt’ta 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bayburt’ta görev yapan 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bayburt’ta görev yapan 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı.
Kararnameyle Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü kaymakamlarının görev yerleri değişti.
Karara göre, Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız - Niğde Vali Yardımcılığına, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız - Van Gevaş Kaymakamlığına- Demirözü Kaymakamı - Betül Büyükkılıç Kırıkkale Pınarhisar Kaymakamlığına atandı.
Yerlerine Çankırı Kızılırmak Kaymakamı Emine Dilce - Bayburt Vali Yardımcılığına, Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş - Demirözü Kaymakamlığına, Denizli Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün - Aydıntepe Kaymakamlığına atandı.