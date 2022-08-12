banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çorum depremle sallandı!
Çorum depremle sallandı!
Rus ve Ukraynalı sanatçılar
Rus ve Ukraynalı sanatçılar "Savaşa hayır" diyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Bayburt’ta 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bayburt’ta görev yapan 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

BAYBURT 12.08.2022, 11:48
Bayburt’ta 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Bayburt’ta görev yapan 2 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı.

Kararnameyle Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Karara göre, Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız - Niğde Vali Yardımcılığına, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız - Van Gevaş Kaymakamlığına- Demirözü Kaymakamı - Betül Büyükkılıç Kırıkkale Pınarhisar Kaymakamlığına atandı.

Yerlerine Çankırı Kızılırmak Kaymakamı Emine Dilce - Bayburt Vali Yardımcılığına, Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş - Demirözü Kaymakamlığına, Denizli Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün - Aydıntepe Kaymakamlığına atandı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu