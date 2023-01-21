Bayburt’ta 15 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Bayburt il genelinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatilinin sona ereceği 3 Şubat’a hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler 15 günlük dinlenme fırsatı elde etmiş olacak. İkinci yarıyıl 6 Şubat’ta başlayacak.

Vali Cüneyt Epcim, Şehit Hamit Şahin İlkokulu ile Şehit Recep Eşiyok İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Okulun birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Epcim, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Epcim, öğrencilere yarıyıl tatiline ilişkin tavsiyelerde bulunarak bol bol dinlenmelerini ve dijital oyunlara çok vakit harcamamalarını istedi.

Okulları ziyaret eden Vali Epcim’e İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri ve öğretmenler eşlik etti.