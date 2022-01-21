Bayburt’ta 14 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Bayburt’ta 14 bin öğrenci için yarıyıl tatilini başlatan zil çaldı.

İl genelinde 135 okulda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatilinin sona ereceği 4 Şubat’a hafta sonunun da eklenmesiyle öğrenciler 16 günlük dinlenme fırsatı elde etmiş olacak. İkinci yarıyıl 7 Şubat’ta başlayacak.

Vali Cüneyt Epcim, Cumhuriyet İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Okulun birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Epcim, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Epcim, öğrencilere yarıyıl tatiline ilişkin tavsiyelerde bulunarak bol bol dinlenmelerini ve dijital oyunlara çok vakit harcamamalarını istedi.

‘Başkan Pekmezci’den öğrencilere karne hediyesi’

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 1. sınıf öğrencilerine karne hediyesi olarak kitap dağıttı.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk dönemin son gününde Cumhuriyet İlkokulu’nda gerçekleşen kitap dağıtımında daha karnelerini almadan hediyelerini alan çocuklar, tatil sevincine erken başladı. Başkan Pekmezci, öğrencilere hediyelerini bizzat kendisi verdi.

Okumaya yeni geçen öğrencilerin sevincine tanıklık eden Belediye Başkanı Pekmezci, 1/D sınıfında gerçekleşen okuma partisine de katıldı. Öğrencilerin mutluluklarına ortak olan Pekmezci, öğrencilerin başarısını ve mutlu olmalarını görmekten sevinç duyduğunu ifade ederek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Pekmezci, ayrıca okul müdürü Ahmet Bekmezci, okul idareci ve öğretmenlerine de kalem hediye ederek öğrencilere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun sevgi ve ilgi gösterdiği Pekmezci, “2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının bitmesi münasebetiyle okumaya yeni geçen çocuklarımıza okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına karne hediyesi olarak kitap hediye ettik. Çocuklarımıza tatile girdiklerinin heyecanını, sevincini kitap hediyesiyle mutlu bir an yaşatmak istedik. Şimdiden çocuklarımıza keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum. İkinci eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle birlikte tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kutluyorum” dedi.