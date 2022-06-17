Bayburt’ta 12 okul ile 20 öğretmene eTwinning “Kalite Etiketi” verildi

Bayburt’ta eTwinning Projeleri çerçevesinde “Kalite Etiketi” alan kişi ve kurumlara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan çevrimiçi eğitim platformu eTwinning üzerinde hayata geçirdikleri projelerle “Kalite Etiketi” alan öğretmen ve okullara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

Yeni Valilik Hizmet Binası Toplantı Salonunda düzenlenen törene Vali Cüneyt Epcim, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile kalite etiketi ile ödüllendirilen eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Cüneyt Epcim, e-Twinning projeleri ile Bayburt’a değer katan eğitimcilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Epcim, Kalite Etiketi ile ödüllendirilen eğitimci ve öğrencileri tebrik ederek, “Emek veren, değer katan, projelere katkı sunan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

“Kalite Etiketi” alan öğretmen ve okullara daha sonra Vali Cüneyt Epcim tarafından belgeleri takdim edildi.

Yürüttükleri eTwinning projeleri ile Cumhuriyet İlkokulu, Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu, Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi, 75. Yıl Anaokulu, Şehit Nevzat Kaya İlkokulu, Yüzbaşı Şehit Agâh İlkokulu, Bayburt Lisesi, 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu, Atatürk İlkokulu, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Şair Zihni İlkokulu ve Demirözü Ortaokulu “Kalite Etiketi” alan okullar oldu.

“Kalite Etiketi” alan öğretmenler ise; “Şehriban Emir, Serap Şeker, Zöhre Araz, Funda Gül Genç, Evrim Kipel, Kerim Çikot, Sefa Yılmaz, Azime Yaman, Havva Zeynep Bağbancı, Şükrü Aşar, Sultan Tabak, Kerim Kurtuluş, Sümeyra Ergül Kurtuluş, Yasemin Üner, Özlem Karaca Türker, Buket Öğütücü, Şule Yılmaz, Ali Putak, Gülseren Akçay, Yasemin Gökçe.” isimlerinden oluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinesinde Avrupa Komisyonu tarafından dağıtılan “Kalite Etiketi”, çok iyi niteliklere sahip eTwinning projeleri düzenleyen kişi ve kurumlara veriliyor. Kalite etiketleri, aynı zamanda projenin belirli ulusal standartlar ile Avrupa standartlarına ulaştığını simgeliyor.