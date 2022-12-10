Bayburt’ta ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ ziyaretleri

1949 yılında Türkiye’nin imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dahilinde kutlanan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde Bayburt’ta ziyaretler gerçekleştirildi.

Bayburt’ta İnsan Hakları Komisyonu üyelerince Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevleri ziyaret edilerek, hükümlülerin yaşam şartları hakkında bilgi edinildi.

İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri Şükrü Tepiroğlu, Dursun Ali Emir ve Murat Okutmuş’tan oluşan heyet Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Cezaevi Müdürü Ferhat Bilgin’den bilgi alan heyet, daha sonra hükümlülerin yaşam alanlarını gezdi. Cezaevi bünyesinde açılan kurslar, oyun alanları, yemekhane, görüş yerleri gibi mekanları gezen üyeler, hükümlülerin yaşam koşullarına yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini bildirdi.

Öte yandan İnsan Hakları Komisyonu üyeleri aylık olarak Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ve Bayburt İl Jandarma Komutanlıklarında bulunan nezarethanelerde de incelemelerde bulunarak, gördükleri eksiklikleri rapor haline getiriyorlar.