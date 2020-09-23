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Bayburt’ta 1 adet tabanca ve 85 adet fişek ele geçirildi
BAYBURT'TA 1 ADET TABANCA VE 85 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
BAYBURT 23.09.2020, 11:53
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Bayburt’ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 85 adet fişek ele geçirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kent girişindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu. Yapılan aramada bir ruhsatsız silah ile 85 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, “Halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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