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Bayburtspor Başkanı Çalışkan’dan Bodrumspor açıklaması

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan, yarın oynanacak Bodrumspor mücadelesi öncesi basın açıklamasında bulundu.

BAYBURT 23.05.2022, 21:02
Bayburtspor Başkanı Çalışkan’dan Bodrumspor açıklaması

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan, yarın oynanacak Bodrumspor mücadelesi öncesi basın açıklamasında bulundu.

Çalışkan, dün gece yaşanan olaylar sonrasına değinerek şu açıklamada bulundu:

“Basında ve bazı yayın organlarında çıkan asılsız haberlere istinaden açıklama gereği hissettim. Yarın oynayacağımız Bodrumspor müsabakası için şehrimize gelen Bodrumspor kafilesi, kalmış oldukları otelde (aynı otelde bende ikamet etmekteyim) bazı taraftarlarımız tarafından protesto edilmişlerdir. Münferit birkaç olay dışında, her ne kadar küfrü ve hakareti tasvip etmiyor olsam da, otel çevresindeki taraftarlar hemen hemen tüm kritik futbol müsabakalarından önce olduğu gibi rakibi baskı altına almak adına kendilerince tepkilerini göstermişlerdir.

Ancak ve ancak kesinlikle basında yazılıp çizildiği gibi, otel basma, fiziksel şiddet mala zarar gibi faaliyetlerin hiçbirisine girişmemişler ve girişmeyeceklerdir. Ne olursa olsun şehrimize misafirimiz olan gelmiş her takıma olduğu gibi, Bodrumspor’a da aynı şekilde nezaketimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Gelgelelim dün geceki olayın ardından misafir takımımızın bugün hiçbir münferit olay yaşanmadan, olması gerektiği gibi son antrenmanını yapmış ve oteline dönmüştür.

Otelde rakibimizin güvenliğini sağlamakta görevli emniyet mensubu kardeşlerimizi adeta hedef gösterip, hiçbir müdahalede bulunmadılar diyerek suçlamayı emniyet teşkilatımıza ve orada görev yapan memur arkadaşlarımıza hakaret olarak kabul etmekteyim.

Bayburt halkı bugüne kadar gelen her misafirini dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ağırlamış ve ağırlamaya devam edecektir. Münferit yaşanan olaylardan koskoca bir şehir ve kulübüm mesul tutulamaz, tutulmalıdır.

Bizlere Bodrum’da yapılan muamelenin karşılığını yarın oynayacağımız müsabakada yeşil sahada mücadelemiz ile vereceğiz. Kimsenin ortamı ve taraftarı gerecek açıklamalarla, psikolojik harp ortamı oluşturmasına müsaade etmeyeceğimizi ve yalan beyanlarda bulunarak halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden bu şahıslarla ilgili de hukuki süreci başlatacağımızı bilgilerinize sunarım.”

“Bayburtspor siyasi rant değildir”

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan ikinci açıklamasında ise, “AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen bey. Bayburtspor siyasi rant değildir. Kime kefil oluyorsanız olun ama Bayburtspor’u ağzınıza alıp siyasi siyasi malzeme yapmayın. Bayburtspor kimsenin siyasi rantı değildir. Siyaseti yeşil sahaların dışında yapmanızı tavsiye ederim. Taraftar gruplarınıza şirin görünmek için bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmamanızı tavsiye ederim.

Biz mücadelemizi yeşil sahada vermek istiyoruz, saha dışı siyasi söylemlerle Bayburt halkını germenin bir lüzumu olmadığı kanaatindeyim. Bırakın bundan sonra sözü sahada futbolcu kardeşlerimiz söylesin. Açıklamanızdan sonra üzüleceğiniz şeyleri görürseniz yazık olur.” ifadelerine yer verdi.

“Bodrumspor’dan suç duyurusu”

Öte yandan TFF 2. Lig Play-Off yarı finalinde yarın Bayburt Özel İdarespor’a konuk olacak Bodrumspor, Bayburtspor İkinci Başkanı Muhammet Ali Karaoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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