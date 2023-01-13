Bayburtlu muhtarlara aile okulu eğitimi verilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bugüne kadar 1 milyon 250 bin aileye ulaşan "Aile Okulu" projesiyle 81 ilde ve birçok farklı alanda aileler desteklenmeye devam ederken her geçen gün genişleyen projeye muhtarlar da dâhil edildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Bayburtlu muhtarlara çeşitli alanlarda eğitimler verilmeye başlandı. Halk Eğitimi Merkezinde başlatılan kurslarda muhtarlara aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, akran ilişkileri, sağlıklı ve fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı alanlarında eğitimler veriliyor. Bayburt merkezdeki muhtarlara verilmeye başlanan aile okulu eğitimleri Aydıntepe ve Demirözü ilçelerindeki muhtarlara yönelik devam edecektir.

Bin 122 Bayburtlu aileye Halk Eğitimi Merkezleri ve okullarda aile okulu eğitimleri verilirken muhtarlara verilen eğitimlerle bu sayının artarak devam etmesi ve aile içi iletişimin güçlenmesi hedefleniyor.