Bayburtlu kadınlar Köy Yaşam Merkezlerinde modern tarım yöntemlerini öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı Köy Yaşam Merkezleri projesiyle kullanılmayan okul binaları onarılarak ana sınıfı, ilkokul ve köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılan Çiğdemtepe Köy Okulu, Köy Yaşam Merkezi olarak çeşitli kurslar vasıtasıyla köy halkına hizmet vermeye başladı.

Halk Eğitimi Merkezi tarafından köyde yaşayan kadınlara modern tarım yöntemleri üzerine teorik ve uygulamalı kurslar veriliyor. İhtiyaç durumu göz önüne alınarak planlanan kurslar sayesinde kursiyerler, yeni bilgiler ediniyor ve bu bilgilerini günlük hayatlarında kullanıyor.

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Şeyda Altuncu, "Köy yaşam merkezlerinde kadınlara ve gençlere yönelik kurslar açarak geleneksel tarımdan çok modern tarım yöntemleriyle yetiştiricilik sağlamayı amaçlıyoruz. Bu manada seracılık, arıcılık, sebze yetiştiriciliği, fidan yetiştiriciliği gibi kurslarla halkımızın daha faydalı vakit geçirmesini sağlıyoruz. Kurslar tamamlandıktan sonra kursiyerler belgelerini de alarak daha kaliteli yetiştiricilik yapmaya başlayacaklardır." dedi.

Kurslara katılanlar arasından Sıla Çelik, "Halk Eğitimi Merkezinin köyümüzde kurs açtığını duyunca mutlu olduk. Kurslardan ve öğretmenimizden memnunuz. Burada seracılık, arıcılık, ağaç budama, sebze yetiştiriciliği alanlarında yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım kursları başarıyla tamamlar, üretime ve milli ekonomiye katkı sağlarız." ifadelerini kullandı.

Yurdagül Eraslan ise boş vakitlerini okulda değerlendirdiklerini ve kurslara katılmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Köy yaşam merkezlerinde seracılığın yanı sıra arıcılık, bahçe bakımı, toprak işleme, sebze yetiştiriciliği gibi farklı tarımsal faaliyetlere dönük kursların da açılması planlanıyor.