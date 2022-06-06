Bayburtlu gençlerden çevre duyarlılığı

Bayburt’ta gönüllü gençlerden oluşan ekip kentte bulunan cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayarak vatandaşlara örnek oldu.

Öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile “Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur” sloganıyla Bayburt Gençlik Merkezi Müdürlüğü bir etkinlik düzenledi. Dünya Çevre günü dolayısıyla gönüllü gençlerden oluşan ekiple çevre temizliği yapıldı. Mahalle ve çarşı merkezde yapılan temizlikte gönüllü gençler ayrıca, vatandaşları daha temiz bir çevre için bilgilendirdi.

Duyarlı davranışlarından ötürü mahalle sakinlerinin de dikkatini çeken gençlere çevrede bulunan vatandaşlar teşekkür ederken, gönüllü gençlerden oluşan ekip ise zaman zaman bu tür faaliyetler gerçekleştireceklerini kaydederek çevreye çöp atılmaması hususunda vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.