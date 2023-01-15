Bayburtlu esnaf kar yağışı altında paspas yıkayarak araç temizliği yaptı

Bayburt’ta fırıncı esnafı olan Bünyamin Pala ve taksici Muhsin Söylemez, kar yağışı altında soğuk havaya aldırış etmeden hortumla paspas yıkayıp araç temizliği yaptılar.

Yağan kara aldırış etmeyerek soğuk havayı umursamayan fırıncı Pala, fırının paspasını dükkanının önünde yıkayıp, temizlenmesi için bir güzel fırçaladı. Kar yağışının ardından depodaki halıyı çıkaran Pala, halının tozlandığını görünce tozlu halıyı fırınına sermek istemedi. Pala, soğuk havaya ve etraftakilerin sözlerine aldırış etmeden halıyı yıkamak üzere işe koyuldu.

Onu gören taksici Muhsin Söylemez ise Pala’dan hortumu alarak taksisinin üzerinde bulunan karları ıslatarak araba fırçasıyla süpürmeye başladı. Etraftan geçen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yine civardaki esnaf Gökhan Özay ise arkadaşlarının soğukta işlerini çabucak bitirmesi için esnaf arkadaşlarının yardımına koştu.

Hortumu tutarak araç temizliğine yardım eden Özay, "Yazın durdu durdu kışın araba yıkamaya başladı. Muhsin abi yazın durup kışın araba yıkıyorsun maşallah" diyerek yardımını sürdürdü.

Fırından ekmek almaya gelen bir vatandaş ise, "Hava soğuk değil mi, bu vatandaşlar ne yapıyor" sorusuna, "Hava soğuk değil, ne soğuğu bu hava soğuk mu? Sıcak hava var, sıfırın altında sıcaklık şu an. Eksi 5 derece hava ama hiç soğuk değil, gayet sıcak hava. Bu vatandaş kar altında paspas yıkıyor, yerlerdeki karları eritiyor. Bayburtlular alışkın soğuk havaya" diyerek yüzlerde tebessüm oluşturdu.