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Bayburtlu bilek güreşi şampiyonu yeni şampiyonluklara hazırlanıyor

2 kere üst üste bilek güreşi sporunda Dünya şampiyonu olan Bayburtlu milli sporcu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Mart ayında Eskişehir’de gerçekleşecek olan Milli Takım seçmeleri için çaba sarf ettiğini söyleyerek, Mayıs ayında ise düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında yeniden şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.

BAYBURT 28.02.2022, 09:36
Bayburtlu bilek güreşi şampiyonu yeni şampiyonluklara hazırlanıyor

2 kere üst üste bilek güreşi sporunda Dünya şampiyonu olan Bayburtlu milli sporcu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, Mart ayında Eskişehir’de gerçekleşecek olan Milli Takım seçmeleri için çaba sarf ettiğini söyleyerek, Mayıs ayında ise düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında yeniden şampiyonluğu hedeflediğini dile getirdi.

Yalova’da özel bir okulda öğretmenlik yapan Yıldızoğlu, tatil için geldiği memleketi Bayburt’ta dinlenmeden sıkı bir spor programıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında, bilek güreşi antrenörü olan ve bilek güreşinde Dünya şampiyonluğu bulunan Bayburtlu Tuncay Başaran sayesinde bilek güreşi sporuyla tanışan Yıldızoğlu, 2015-2021 yılları arasında Türkiye şampiyonluğu elde etmiş, 2017 yılında Avrupa 3’üncüsü olmuştu. 2019 ve 2021 yılında büyük erkeklerde Dünya şampiyonu olan Yıldızoğlu, 2020 yılında pandemi nedeniyle turnuva yapılmadığını vurguladı. 13 defa şampiyonluk heyecanı yaşadığını ileri süren Yıldızoğlu, 7 kere Türkiye şampiyonu olduğunun altını çizerek, üniversiteler arası turnuvalarda 4 kez şampiyonluk yaşadığını, bunun yanı sıra üst üste 2 kere Dünya şampiyonu olduğunu belirtti.

"Amacımız İstiklal Marşını okutup, ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek"

Milli takım seçmelerine ve Avrupa şampiyonasına az bir süre kala tatilini bitirerek Yalova’ya dönen ve Engin Terzi hocasının programlarıyla çalışmalarına Yalova’da hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Yıldızoğlu, Engin hocası sayesinde bir çok başarıya imza attığını, şampiyonluklarını hocasına borçlu olduğunu ifade etti. Ay yıldızlı bayrağı tekrardan göndere çekmenin hayalini kurduğunu söyleyen Yıldızoğlu, "Çok kısa bir süre kaldı maçlara Engin hocamla birlikte ciddi bir şekilde turnuvalara, maçlara hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonası 2022 yılında ülkemizde gerçekleşeceği için biz de tüm gayretimizle hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Amacımız ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmek, birinci olup o kadar ülke içerisinde gururla İstiklal Marşımızı okumak, okutmak ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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