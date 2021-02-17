Bayburt Valiliği öncülüğünde kuruluşu gerçekleştirilen Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ilk ürünlerini piyasaya sürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü çerçevesinde geçtiğimiz günlerde kuruluşu gerçekleştirilen kooperatif tarhun çayını elma, ahududu ve kuşburnu aromalı çeşitleriyle piyasaya sundu.

Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadın üreticiler, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret ederek ürünlerin ilk örneklerini takdim etti.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Vali Epcim önceki toplantılarda kadın kooperatiflerinin sayılarının artırılmasına yönelik ülke genelinde ciddi bir gündem oluştuğunu ve aynı heyecanı Bayburt’ta yaşadıklarını ifade ettiğini anımsattı. Gelinen aşamada bu yönde atılan adımların sonuç vermesinin son derece önemli ve mutluluk verici olduğunu dile getiren Vali Epcim, “Bundan sonra daha ciddi düzeyde kadın kooperatiflerinin kurulumu, gelişiminin sağlanması, bunlara sürdürülebilir bir işlev verilmesi gibi bir çalışma pratiği gerçekleştirmek istediğimizi dile getirmiştik. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların bir neticesi olarak Bayburtlu Kadın Üreticilerimizin el emeği ve alın teriyle ürettikleri ürünlerin ilk örneklerini görmenin heyecan ve gururunu paylaşıyoruz. Yöremizde önemli bir yere sahip tarhun bitkisinin, gerek tanıtımı gerekse ekonomiye kazandırılmasına yönelik girişimlerimiz elma, ahududu ve kuşburnu aromalı tarhun çayı olarak karşımızda duruyor. İnanıyoruz ki; kadın girişimcilerimizin dirayeti, bizlerin de gereken desteği sağlamasıyla kısa sürede bu konuda önemli mesafeler kat edeceğiz. Bu vesileyle Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerimizi tebrik ediyorum. Kendilerine ticari hayatlarında başarı ve bol kazanç temenni ediyorum.” diye konuştu.

Kooperatif üyeleri adına konuşan Feryal Haşlak ise Vali Cüneyt Epcim’e destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.