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Bayburtlu 2 genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzurum’un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayburtlu 2 genç hayatını kaybetti.

BAYBURT 02.10.2021, 12:00
Bayburtlu 2 genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzurum’un İspir ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bayburtlu 2 genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize’den İspir istikametine seyir halindeki Emre Özdoğan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 69 AAF 627 plakalı kamyon, Yukarı Özbağ Mahallesi Dörtyol mevkiinde uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi de Bayburtlu olan sürücü Emre Özdoğan ile yanındaki Gökhan Nas olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayburt’un Yazıbaşı köyünden Emre Özdoğan ile Bayburt merkez Zahit mahallesinden Gökhan Nas’ın cenazelerinin bugün ikindi namazına müteakip toprağa verileceği bildirildi.

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